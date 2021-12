Kirche : Der neue Pastor von Liebfrauen in Trier ist kein Unbekannter

Trier Bischof Stephan Ackermann hat Domkapitular Markus Nicolay zum neuen Pastor der Innenstadtpfarrei ernannt. Einführungsgottesdienst ist am Sonntag, 2. Januar, 15 Uhr.

Somit gehört auch das bislang bekannte Dechanten-Amt der Vergangenheit an. Noch-Dechant Ralf Schmitz wird Pastor im Trierer Süden – St. Matthias. Als Pfarrverwalter in Liebfrauen fungierte in der Zeit der Vakanz Hans Günther Ullrich.

Nicolays Wahlspruch für seine künftige Aufgabe ist das Bibelwort: „Wir wollen mit euch gehen; denn wir haben gehört: Gott ist mit euch“ (Sacharja 8,23). Pilgern sei für ihn zu einem geistlichen Lebensmotto geworden, sagt er. Um als Pilger unterwegs zu sein, brauche es ein Ziel, einen Weg, wie auch Mitpilger und nicht zu viel Gepäck sowie gastfreundliche Menschen am Wegesrand. Auf die setzt der neue Pfarrer und weiß, „dass der liebe Gott immer wieder unverhofft, meist ungeflügelte Pilgerengel an den Wegesrand stellt“.

Die Ernennung des Bischofs sei für ihn ein „großer Vertrauensbeweis, eine Ehre und eine noch größere Freude“, schrieb der neue Pfarrer in seinem Vorstellungsbrief an die Gläubigen seiner Gemeinde. Ein großer Wunsch von ihm sei es gewesen, wieder in die Seelsorge und damit zu den Menschen vor Ort zurückzukehren. In den vergangenen Jahren war Nicolay im Bischöflichen Generalvikariat in der Bistumssynode tätig, als Abteilungsleiter Territoriale und kategoriale Seelsorge.