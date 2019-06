Korlingen : Pfarrfest rund um 250 Jahre alte Korlinger Kapelle

Korlingen Die Kapelle St. Valentin in Korlingen steht seit 250 Jahren und bildet in diesem Jahr unter dem Motto „Kulturkapelle Korlingen“ den Mittelpunkt mehrerer Veranstaltungen.

Zu Fronleichnam wurde im Gotteshaus ein Blumenteppich gestaltet. Am 29. und 30. Juni steht dort das Pfarrfest der Pfarrgemeinde Gutweiler auf dem Programm. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, da dies eine Premiere in Korlingen am Standort der Kapelle ist. Beginnen wird das Fest mit der Trierer Kultband The Rats, die am Samstag, 29. Juni, ab 19 Uhr spielt. Am Sonntag, 30. Juni, folgen ein Hochamt im Festzelt, ein Frühschoppenkonzert mit dem Musikverein Korlingen, Mittagessen, Kaffee und Kuchen und ein abwechslungsreiches Programm für Kinder.