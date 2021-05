Serie „Landmarken“, Teil 5 : Schmuckstück für eine weltberühmte Großmutter

Mannebach Serie „Landmarken“: Das wohl auffälligste Wahrzeichen von Mannebach bei Saarburg ist der Heiligen Anna gewidmet.

Architekt Alexius Faure blieb beim Bau in Mannebach 1852/53 einigen Elementen der Neo­romanik treu. Bekanntere Vertreter dieses Baustils sind der Speyerer Dom und das Schloss Neuschwanstein. Doch in Mannebach zeigen sich auch schon Abweichungen von diesem Historismus. Außerdem wurden später Elemente wie das guss­eiserne Kruzifix über dem Eingang ergänzt. Faure war damals Kreisbaumeister in Saarburg. Unter anderem hat er noch die Kirchen St. Gangolf in Perl-Oberleuken und St. Margaretha in Perl-Besch entworfen. Eine internationale Karriere war ihm nicht beschieden, die regionalen Beispiele sind aber dennoch sehenswert.