Im Kreis Trier-Saarburg Eine Pferde-Reha? Das bietet der Rosenhof in Schönberg

Eine schmale Straße führt in das kleine Hunsrückdorf, vorbei an einer malerischen Birkenallee. Idylle pur – gleich am Dorfeingang fällt das Anwesen Rosenhof auf: Eine Ranch für Rehabilitation mit Aquatrainer und Solekammer, aber nicht für Menschen, sondern für Pferde. Hier kommen die edlen Vierbeiner wieder auf die Beine. Wer steckt dahinter und was bietet die Ranch?