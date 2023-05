„Wir kehren die Scherben zusammen, aber wir haben null Rechte.“ 24 Stunden rund um die Uhr: Was Pflegeeltern leisten – und warum sie dennoch vielen Gehässigkeiten ausgesetzt sind

Trier/Föhren · Was passiert mit Kindern, die nicht bei ihren Eltern bleiben können, weil sie dort in Gefahr wären? Was genau bedeutet Bereitschaftspflege? Und gelten Pflegeeltern bei manchen Zeitgenossen als Eltern zweiter Klasse? Diese und andere Fragen beantworten zwei erfahrene Pflegemütter aus Föhren.

17.05.2023, 18:23 Uhr

Simone Stolz (links) und Sabine Kieselmann haben viel Erfahrung mit Pflegekindern, müssen sich aber auch oft allerlei Gemeinheiten und Gehässigkeiten anhören. Dennoch lautet ihre Devise: Alles zum Wohl des Kindes. Foto: Pütz Karin

Von Karin Pütz

Simone Stolz hat sich immer eine große Familie gewünscht. Doch als ihr Arzt ihr nach drei Geburten abgeraten hat, weitere Kinder zu bekommen, wollten sie und ihr Mann ein Kind adoptieren. Simone Stolz war damals 37 Jahre alt. Ein Alter, in dem kein Gesetz verbietet, ein leibliches Kind zu gebären, eine Adoption aber wurde aus Altersgründen abgelehnt. „Ich liebe Kinder über alles“, sagt die heute 54-Jährige. Deshalb entschied sich das Ehepaar für ein Pflegekind – auch mit dem Wissen, dass sie als Pflegeeltern nie die gleichen Rechte haben würden wie leibliche Eltern. Denn die leiblichen Eltern stehen immer an erster Stelle.