Pandemie : Helfer für Corona-Schnelltests in Pflegeheim gesucht

Die Verpflichtung zu Schnelltests bringen Pflegenheimen eine Menge zusätzliche Arbeit. Eine Einrichtung in Pluwig hofft deshalb auf Helfer, die die Pfleger unterstützen.

Die Alloheim Seniorenresidenz AGO Pluwig klagt zurzeit über Personalausfall, knappe Zeitfenster und immensen organisatorischen Aufwand. Die Einrichtung suche nach qualifizierten Ehrenamtlichen oder Mini-Jobbern, die das Pflegepersonal als Helfer bei den Schnelltests entlasten, heißt es in einer Presesmitteilung des Hauses. Wöchentlich stünden wegen der neuen gesetzlichen Vorgaben 120 Corona-Schnelltests für Bewohner, Mitarbeiter und Angehörige an, erklärt Einrichtungsleiter Sascha Staub die aktuelle Situation der Residenz am alten Dorfplatz. Diese Tests nähmen pro Person 30 Minuten in Anspruch. Die Pflegekräfte stünden immens unter Druck. „Denn: Die Pflege und die Versorgung der Bewohner müssen ja ebenfalls dauerhaft sichergestellt werden“, sagt Staub. Er hofft nun auf Helfer.