Mosel Musikfestival Neue Welten „Zoom over Beethoven“ beim Mosel Musikfestival mit Philipp Moog und dem Württembergischen Kammerorchester Heilbronn

Der weltweit für sein facettenreiches Klavierspiel, seine große Musikalität und innovative Programmgestaltung gefeierte Pianist Joseph Moog und das Württembergische Kammerorchester Heilbronn präsentieren in dem einzigartigen Projekt „Zoom over Beethoven“ im Rahmen des Mosel Musikfestivals an zwei Abenden nicht nur erstmals alle fünf Beethoven-Klavierkonzerte in Vinzenz Lachners Fassung für Streichorchester und Klavier. Das Württembergische Kammerorchester Heilbronn hat darüber hinaus den bei Michael Gielen und Nikolaus Harnoncourt ausgebildeten Dirigenten des Abends, Fabrice Bollon, mit einer Auftragskomposition betraut. Bollon, der immer wieder auch als Komponist in Erscheinung tritt, wird mit „Beethoveniana“ für Streichorchester und Klavier wie durch ein musikalisches Vergrößerungsglas auf Beethovens Schaffen schauen. Am Samstag, 16. September, 20 Uhr, findet das Konzert „Neue Welten – ZOOM over Beethoven 1“ im Bürgerhaus Schweich statt und am Sonntag, 17. September, 18 Uhr, das Konzert „Neue Welten – ZOOM over Beethoven 2“ im Haus Beda in Bitburg statt. Die Karten gibt es ab 24 Euro bei der TV-Tickethotline 0651/7199-996.