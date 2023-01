Neues Brettspiel : Warum Phonetik-Studierende jetzt spielerisch für die Prüfung lernen können

Jr. Prof. Katharina Zahner-Ritter (rechts) und Dr. Peter Knopp, Dozent in der Phonetik (links) Foto: Fabian Pütz

Trier Lehrende der Uni Trier haben ein Brettspiel entwickelt, bei dem Wissen über sprachliche Laute gefragt ist. Möglicherweise wird es bald in Kleinserie produziert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Fabian Pütz-Antony

Die Universität Trier mag auf den ersten Blick auf Außenstehende unscheinbar wirken, bietet seinen Studierenden jedoch ein überraschend breites Angebot diverser Studiengänge (über 100) und Fächer (etwa 30). Darunter befinden sich auch einige seltene Exoten: Phonetik, Computerlinguistik & Digital Humanities, Jiddistik, Papyrologie und Ägyptologie. Dieser Artikel handelt primär von der Phonetik, der Wissenschaft der mündlichen Kommunikation. Diese thematisiert die Arbeit einiger engagierter Professoren und ihren Studenten, und erzählt vor allem von ihrem neuen Projekt: dem Würfel-Brettspiel für Phonetik-Studenten „PhonetiX – das Phonetik-Quiz“.

Sie haben richtig gehört. Lehrende der Uni Trier haben ein Brettspiel entwickelt. Anlass dafür war der Abschied von Prof. Dr. Angelika Braun, einer langjährigen Dozentin an der Uni Trier (mit Forschungsschwerpunkt Soziophonetik und Forensische Phonetik), die im letzten Jahr ihren Ruhestand angetreten hat. Es soll bald sogar in kleinerem Umfang auf den Markt kommen. In erster Linie ist es ein Lernspiel für Studierende des Faches, bei dem Grundwissen über sprachliche Laute gefragt ist und das in seiner Optik ein wenig an „Mensch-ärgere-dich nicht“ erinnert. Ein interessantes Konzept, bei dem sich gleich die Frage nach der Idee dahinter stellt. Eine befriedigende Antwort auf diese Frage bekamen wir von Juniorprofessorin Dr. Katharina Zahner-Ritter und Dr. Peter Knopp, beide Dozenten der Phonetik. Sie nahmen sich die Zeit, um dem Volksfreund das Spiel live und in Farbe vorzustellen. Zitat Peter Knopp: „Unsere Motivation war es, unseren Phonetik-Studierenden die Möglichkeit zu geben, sich spielerisch auf Prüfungen vorzubereiten“.

Wie funktioniert das Spiel?

Das Quizspiel beinhaltet mehr als 300 Fragen. Durch verschiedene Schwierigkeitslevels können Master-Studierende zusammen mit Erstis spielen. Wer mehr [ə]-Tokens hat, bekommt schwierigere Fragen, wer weniger hat, wird bei der Beantwortung mancher Fragen durch Multiple-Choice-Antworten unterstützt. Der sogenannte „Schwa“-Laut [ə] ist übrigens die unbetonte Aussprachevariante für das <e>.

Wer ein Auslandssemester absolviert und Fragen zur Lautbildung in anderen Sprachen beantworten kann, darf ein paar Felder vorrücken. Ebenso beschert die Aktionskarte „Hausarbeit abgegeben“ einige Felder Vorsprung. Die Idee hinter dem Brettspiel ist schnell erklärt: Durch die Beantwortung von Fragen rund um akustische Eigenschaften von Lauten, ihre Produktion und Wahrnehmung kann man Felder gutmachen. Aktionsfelder und die zwei Sonderzonen „Auslandssemester“ und „Praktikum“ helfen zusätzlich dabei, schneller zum Ziel des Spiels – in das Äußere der Hörschnecke – zu kommen.

Eine einfache Frage aus dem Spiel ist beispielsweise, wie die drei Knöchelchen im Mittelohr heißen. Die Antwort gehört zum Grundwissen des Phonetik-Studiums: Hammer, Amboss und Steigbügel. Die Fragen im „Praktikum“ betreffen dann hingegen vor allem die forensische Phonetik, wo es unter anderem um Stimmenanalyse und Stimmenvergleich geht. Im „Auslandssemester“ gibt es Fragen zu phonetischen Aspekten der Sprachen dieser Welt sowie den Erwerb einer Fremdsprache.

Liste an Interessenten

Über das erste Exemplar von „PhonetiX“ konnte sich die pensionierte Phonetik-Professorin „Angelika Braun“ als Geschenk zu ihrer Verabschiedung in den Ruhestand freuen. Mittlerweile sind weitere Exemplare geschaffen worden, die Studierende im Sekretariat der Phonetik ausleihen können. Es gibt jedoch bereits eine längere Liste an weiteren Interessenten für das Spiel, berichtet Katharina Zahner-Ritter. „Wir haben das Spiel auf der diesjährigen Tagung für Phonetik & Phonologie in Bielefeld bekannt gemacht. Einige Lehrstühle an anderen Universitäten waren so begeistert, dass sie das Spiel ebenfalls gerne hätten. Daher werden wir demnächst eine kleine Auflage davon produzieren lassen.“

Das Spiel ist qualitativ hochwertig aufgemacht – angefangen von der Box, über das Spielbrett bis hin zu den Spielsteinen. Zahner-Ritter: „Eventuell können wir es sogar ermöglichen, dass interessierte Studierende das Spiel zu einem bezahlbaren Selbstkostenpreis erwerben können.“

Phonetik an der Uni Trier

Die Phonetiker haben genau einen Raum für Experimente an der Uni: A337 (Das Phonetik-Labor im A Gebäude). Hier wird den ganzen Tag zu Sprache und Kommunikation gelehrt und geforscht. Und in Sachen Phonetik ist Trier forschungstechnisch ganz vorn mit dabei. Interessant zu erwähnen ist hier die Tatsache, dass es in Trier eines der letzten „rein-phonetischen Forschungsinstitute gibt, an denen auch, aber nicht ausschließlich interdisziplinär geforscht wird“, so Frau Zahner-Ritter.

Ein zentrales Forschungsthema der Uni Trier ist bspw. das weite Feld der Intonation – hier schaut man sehr genau auf die Betonung der Sprechmelodie und den Klang, den man allgemein nutzt, um beispielsweise Ironie auszudrücken und macht die Vorgänge dahinter sichtbar. Ein weiteres wichtiges Forschungsfeld ist der Zweitsprachenerwerb. Hier hofft man weitere Antworten auf die Frage zu finden, wie man klingt, wenn man nicht in der eigenen Muttersprache redet und welche Merkmale man aus der Muttersprache in die Zweitsprache transferiert (Stichwort: Übertragungsmechanismen).

Phonetik-Studienlehrgang