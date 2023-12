Familiensache bei den Bösens Bayerische Weißwürste in Piesport — Ein Stück Bayern an der Mosel

Es ist Samstagmorgen und im Verkaufsraum zur Bahnhofstraße hin findet der typische Verkauf zum Wochenende statt. Zwei Räume dahinter, in der Wurstküche, werfen Georg Bösen und sein Auszubildender Paul Schäfer schon mal die Maschinen an. Denn ausnahmsweise ist heute Weißwursttag – der findet sonst immer am Donnerstag statt.