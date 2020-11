Verkehr : Was Radler und Autofahrer denken

Trier Piktogramme sollen auf zwei Trierer Straßen Radler auf die Fahrbahn locken. Eine Umfrage soll klären, ob das sinnvoll ist.

Seit 2017 gibt es in Trier in der Weberbach und der Paulinstraße eine auffällige Markierung: Fahrrad-Piktogramme in regelmäßigen Abständen signalisieren Autofahrern, dass Radverkehr zu erwarten und auch erwünscht ist. Die Radfahrer selbst sollen so ermutigt werden, die Fahrbahn statt den Gehweg zu benutzen. Die Fahrradsymbole auf der Straße werden jeweils durch zwei Richtungspfeile ergänzt, die auf eine kontinuierliche Radroute hinweisen.