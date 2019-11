Trier : Jakobusabend am Freitag in Trier

Trier Das Trierer Pilgerforum informiert am Freitag, 29. November um 19 Uhr im Gemeindesaal Liebfrauen (An der Meerkatz 4) über den „Pilgerweg des Vertrauens“. Der Jakobusabend startet für Interessierte zuvor um 18 Uhr mit gemeinsamem Gottesdienst in der Stadtkirche St. Gangolf (Hauptmarkt) mit Pilgersegen.

Im Anschluss an das Abendthema geht das Forum weiter mit Austausch zum Pilgerwesen vor allem nach Santiago de Compostela, Rom und Jerusalem. Erfahrungsaustausch und konkrete Fragen zum Pilgern in Gruppen oder alleine, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zeichnen die offenen und kostenfreien Treffen aus. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.