Jugendkultur-Festival Beim Pink-Future-Festival in Trier basteln Jugendliche an der Zukunft mit

Trier · In Trier stellen Jugendliche zum zweiten Mal das Pink-Future-Festival auf die Beine – frei nach dem Motto: „Wir können das selbst!“ Was treibt die Jugendlichen an und welche Ziele verfolgen sie mit dem Festival?

01.07.2024 , 09:28 Uhr

Seit einigen Monaten arbeiten diese Jugendlichen auf das zweite Pink-Future-Festival in Trier hin. Foto: Felix Meinert

Von Felix Meinert