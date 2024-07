Jugendfestival der Kulturkarawane in Trier Zweites Jugendkulturfestival „Pink Future“ lädt in Trier zum Mitmachen ein

Lotte bot mit ihrer Idee einer Kunstausstellung ein niedrigschwelliges Angebot für junge Künstler, ihre Werke auszustellen und diese damit auch einem breiten Publikum zu präsentieren. In den Sozialen Netzwerken startete sie vorab einen Aufruf an junge Kunstschaffende, sich an diesem Projekt zu beteiligen. „Mich hat dabei vor allem die Vielfalt und Vielseitigkeit der Bilder beeindruckt, die hier in unserer Ausstellung zusammengekommen sind“, sagt Lotte beim Aufbau. So fanden sich neben düster wirkenden Motiven auch bunte und lebensfrohe Werke in der Ausstellung. Künstler Adrek drückt mit seinen Werken oft auch die eigenen Gefühle aus und hält gleich zwei Bilder in den Händen. Auf dem Bild „Void“ tritt eine Person ohne jegliche Gedanken und Gefühle aus dem Dunkel hervor, die gleichzeitig aber nicht wirklich präsent ist. Das zweite mit dem Titel „Zu viel“ zeigt einen Menschen, aus dem eine Flut von Gefühlen herausbricht, symbolisiert durch viele bunte Farben. Lotte dagegen beschäftigt sich in ihrem Graffiti-Bild mit einem bunten Planeten, dessen Menschen durch national­sozialistisches Gedanken­gut bedroht werden.