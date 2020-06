Fernsehen : Pinnwand-Extra zu „30 für Trier“

Trier Pinnwand das Veranstaltungsmagazin zeigt am heutigen Montag um 21 Uhr im OK 54 eine Pinnwand extra-Sendung. Es wird das Benefizprojekt „30 für Trier“ vorgestellt. Regionale Musikgrößen und engagierte Liebhaber der Szene wollen mit einem Festival in der Arena Trier die lokale Kultur retten.



