Energie : Pipeline der Region mit Wasser und Energie

Trier/Konz/Westeifel Mit sieben Millionen Euro fördert das Land die Versorgungstrasse sowie Projekte der Stadtwerke Trier und der Verbandsgemeinde Konz.

Umweltministerin Ulrike Höfken hat gute Nachrichten im Gepäck: Förderbescheide über insgesamt gut sieben Millionen Euro für drei Projekte der Wasserwirtschaft in der Region. Am meisten erhalten mit fast sechs Millionen Euro die Landwerke Eifel für zwei Bauabschnitte des Regionalen Verbundsystems Eifel, der sogenannten Eifel-Pipeline .

Neben den nächsten beiden Bauabschnitten der Eifel-Pipeline geht Fördergeld in Höhe von 572 500 Euro an ein Abwasserprojekt der Stadtwerke Trier (SWT). Hier soll ein rund zehn Kilometer langer Druckkanal vom Klärwerk Ehrang zum Trierer Hauptklärwerk gebaut werden. Das Werk in Ehrang sei in die Jahre gekommen. Daher solle das gesamte Abwasser im energieautarken „Vorzeige-Klärwerk“ gesammelt werden, erklärt Ministerin Höfken.