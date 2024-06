Kurzgeschichte Pitter und die Reise nach Amerika

Der Johann hatte die „République Française“ so satt, oh so satt! Der Pitter sah das anders, und das führte zum Streit. Die beiden waren seit ihrer Jugend beste Freunde. Erinnert ihr euch noch, wie der Pitter den Johann wegen seiner revolutionären Ideen im Heuwagen vor dem kurfürstlichen Gefängnis gerettet hat? Nun ja, aber in der Politik verstand der Johann keinen Spaß. Und es ist ja immer so eine Sache, wenn gute Freunde verschiedene Ansichten über Gott und die Welt und die Politik im Besonderen haben. Dem Pitter war die französische Verwaltung in Trier so ziemlich egal. Auf dem Land merkte man von deren Tun oder Nichtstun wenig – den Bauern waren Korn, Kohl und Kartoffeln wichtiger.