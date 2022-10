Kurzgeschichte : Vom Pitter und den blau-weiß-roten „Sonnenblumen“

Ein auffälliger Besucher im Gottesdienst in Korlingen. Foto: Christina Bublitz

Autor Bernhard Hoffmann aus Korlingen (Landkreis Trier-Saarburg) erzählt eine neue Geschichte vom Pitter aus dem späten 18. Jahr­­hundert. Diesmal geht es um die Seelsorge.

Die Trierer haben runde, blau-weiß-rote Aufnäher getragen, schon am Tag des Einmarschs der Franzosen nach dem Sieg an der Pellinger Schanze am 9. August 1794. Die tricolore war nun überall zu finden. 1798 gab es sogar die Androhung einer achttägigen Gefängnisstrafe, wenn man die kleine kreisrunde „Sonnenblume“ in den drei Nationalfarben nicht trug. Dass dann etliche sogenannte Freiheitsbäume als Symbol für die liberté gepflanzt wurden, junge Eichen mit weiß-blau-roten Bändern an den Ästen, war ja nur folgerichtig. Denn die Franzosen setzten viel Elan in die Umsetzung ihrer republikanischen Ideen. Und ihr werdet einsehen, dass alle kurfürstlichen, adligen oder kirchlichen Wappen und Abzeichen, aber auch der Pranger, das Halseisen und der Galgen vernichtet wurden. Zum Ersatz des Letzteren gab es dafür ein hurtig fallendes Eisen mit einer schneidigen Kante auf dem Hauptmarkt in Trier. Na ja, auch kein wirklicher Gewinn.

Dass das alles aber unsere Korlinger Bauern wenig kümmerte, könnt ihr euch denken. Besonders die angestrebte Entchristlichung ging ihnen ganz und gar nicht in den Kopf. „Dekaden“ gab’s, einen Zehn-Tage-Rhythmus statt der Sieben-Tage-Woche – der Sonntag war nur noch eine Ziffer im Kalender. In Dekadentempel sollten sie gehen, in Trier hatten sie die Jesuitenkirche dafür einfach umgerüstet: Da war ein „Freiheitsaltar“ mit einer „Göttin der Vernunft“. Statt heiliger Prozessionen sollten sie bei Umzügen mitmachen, wo patriotische Reden gehalten wurden und Tralala war mit neuartigen Gesängen. Neue Menschen sollten sie werden nach dem Motto „Freiheit, Gleichheit – oder Tod“, wie es auf allen Erlassen stand. Dazu hatten sie nun keine Veranlassung. Weshalb, wozu, für wen? Das Volk waren sie doch jetzt selbst.

Tja, das machte der republikanischen Verwaltung in Trier das Leben schwer mit diesen Dick­schädeln vom Land, vom Hochwald bis zur Eifel. Die feierten nämlich nach wie vor sonntags ihre Messe. Der Pfarrer ging dahin sogar im Habit, was längst in der Öffentlichkeit verboten war. Aber das sollte jetzt strenger kontrolliert werden: Es hatte jemand in Korlingen eine Prozession an Fronleichnam über die Felder gemeldet, und die Totenglocke hätte man auch schon gehört.

So hielt also sonntags der Pfarrer aus Irsch die Messe, wie immer, hielt sich auch in seiner kurzen Predigt mehr an das Wort Gottes als an die Politik und lud zuletzt die Gemeinde zur Beerdigung eines alten Korlingers ein. Er konnte sich nicht enthalten, lauthals über das Verbot der kirchlichen Aussegnung auf dem Friedhof zu schimpfen. Ja, das tat er. Und, tja, das musste ja so kommen, just in dem Moment trat ein Mann in die Kapelle. Er war schwarz gekleidet, einen großen Hut auf dem Kopf, den er nicht abnahm. Drei bunte Federn schmückten den – in welchen Farben, was glaubt ihr? Und als der Pfarrer den Hut und die Federn erkannte, sprach er – immer leiser werdend – vom Wort Gottes und der ewigen Ruhe und so. Der schwarz Gekleidete blieb in der Tür stehen und ließ ihn den Rest seiner Tirade zusammenstammeln.

Da musste nun etwas geschehen, sonst gab’s eine Strafaktion nicht nur gegen den Pfarrer, sondern auch gegen die ganze Gemeinde. „Seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben!“, hatte der Pfarrer vorhin vorgegeben, und jetzt stand der Pitter auf: Einer der­artigen öffentlichen Beerdigung könnten sie nicht zustimmen. Das wisse der Herr Pfarrer sicher noch nicht, dass dies verboten sei. Aber einer Aussegnung in der Kapelle stünde nichts im Wege. Der Pfarrer beeilte sich, zuzustimmen. Oh, das habe er nicht gewusst. Natürlich verstößt er nicht gegen das Gesetz. Gerne, sagte der Pitter, würden sie den Herrn Pfarrer als Bürger Lintz dann zum Leichenschmaus empfangen – und auch den Herrn in Schwarz, der da gerade gekommen sei. Der stellte sich jetzt als huissier, als Amtmann, vor und mäkelte am Verhalten des Pfarrers herum.

Flugs flüchteten alle, und auch der Pfarrer ließ sich hinterm Altar nicht mehr sehen. Alten Leuten müsse man ihre Vergesslichkeit nachsehen und, dass sie nicht alle Dekrete läsen. Die „Religion der Vernunft“ sei ihnen nur noch schlecht beizubringen, meinte der Pitter. Und dann blies er in das Lobeshorn der Republik, zitierte gar einen Hymnus, seinen allergeliebtesten, den er – wie er treuherzig sagte – beim Aufstellen des Freiheitsbaums gesungen hätte:

„Heut jauchzet Wonne trunken

Mein freies Vaterland;

Es lag in Nacht versunken

Am schweren Sklavenband.

Da riß die schwarze Wolke;

Des Thrones Pfeiler sank.

Dem großen Franken Volke

Der wärmste Kindes Dank!“

Da ließ der Mann sich zu einem Glas Wein leiten, belehrte den Pitter, dass dies und das und im Prinzip eigentlich alles jetzt ganz anders sei. Vor allem eben echt republikanisch und den Gesetzen des Pariser Konvents folgend und so weiter. „Na ja“, murmelte der Pitter, die liberté hätte er sich irgendwie anders vorgestellt. Das könne, sagte der Amtmann, ein einfacher Bauer sich eben nicht vorstellen, was die hohe Politik sich unter dem Wohl seiner Bürger alles vorstelle ...

Und wie das so ist: Nach dem dritten Glas gab er sich einer stillen Betrachtung des schönen Ruwer­tals mit seinen sattgrünen Weiden und Wäldern hin, schlief friedlich ein und ritt danach davon. Die Be­erdigung zwei Tage später allerdings hielt der Pfarrer dann so, wie sich das für eine katholische Beerdigung gehörte: im Habit, mit frommen Liedern, Segen und ewigem Leben – was habt ihr sonst erwartet?