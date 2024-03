Kurzgeschichte Pitter aus Korlingen und das Ada-Evangeliar

Beim Weiter­arbeiten fiel dem Pitter dann dieser Packen auf, der da am Boden lag. In Leder eingewickelt, vielfach verschnürt, schwer. Den musste der Reiter verloren haben. Zu Hause packte er das Paket mit der Katharina am späten Abend aus. Und als das letzte Leinen auseinandergefaltet war, sahen sie sich mit großen Augen an und starrten auf den Inhalt. Der Pitter sagte nichts, die Katharina sagte nichts, sie schauten und schauten: Da war ein ganz und gar goldener Deckel mit ziseliertem Rand, mit einer Menschengruppe aus blendend weißem Stein und zwei Adlern in der Mitte und vielen Heiligen­figürchen. Das glänzte im Licht der Kerze, und die Edelsteine funkelten. Sie wussten, dass sie ein Vermögen vor sich hatten. Kaum wagten sie zu atmen, und beide starrten sie auf das warm leuchtende Gold und den Glanz der Steine. Der Pitter schlug es schnell in das Leinen ein und versteckte es.