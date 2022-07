Kurzgeschichte : Das französische Menü vor Ostern

Napoleonische Soldaten plündern die Dörfer. Foto: Christina Bublitz

Autor Bernhard Hoffmann aus Korlingen (Landkreis Trier-Saarburg) erzählt eine neue Geschichte vom Pitter aus dem späten 18. Jahr­­hundert. Diesmal geht es um Soldaten.

Mit der französischen Besetzung Triers durch die Mosel-Armee General Jordans im Jahr 1794 begann eine schwere Zeit für alle. Die Solda­teska, so hatte man in Korlingen erfahren, hatte die Innen­einrichtung der Gervasius­kirche demoliert, samt Orgel und Altären. Der erst kürzlich nach Gutweiler gekommene Seelsorger Johann Peter Gerhards war mit Monstranz, Ziborium und zwei wertvollen Kelchen über den Rhein geflohen. Die Geistlichkeit war nicht wohl gelitten bei den revolutionären Franzosen. Plötzlich kamen vorm Osterfest welche von Gutweiler gelaufen und berichteten kreidebleich, dass die Reliquien der Pfarrpatrone Kosmas und Damian ihrer schönen silbernen Einfassungen wegen gerade gestohlen worden waren. Und die Soldaten folgten ihnen auf dem Fuß, sahen sie doch von Weitem den Korlinger Kapellentum und hofften auf weitere Schätze. Zehn bis 20 sollten es sein.

Da war guter Rat teuer. Johann griff zu seiner Axt, Nikla zum Gewehr, der Schmied Kiewel zu seinem mächtigen Hammer. Und alle anderen rannten, um Mistgabel, Dreschflegel oder Spaten zu holen. Bloß der Pitter stand da und stand da – und stand immer noch da, als alle zurückkamen, aufgelöst und verrückt vor Angst. Er denkt nach im Tumult. Achtung, da kommt die Katharina mit dem Bratenspieß – und da weiß der Pitter plötzlich, was zu tun ist: „Tische, Bänke hierher!“, ruft er, und seinem Befehl gehorchen alle. „Teller, Gläser – ein Tischtuch, ihr Flegel! Mehr Gläser, große, kleine, Besteck – doppelt.“ – „Wie doppelt? Auch Gabeln und Löffel?“ – „Herrgott, ja! Die Frauen in die Küchen“, ruft er. „Bereitet das Ostermahl vor.“ – „Jetzt? Alles?“ – „Alles!“

Ach, wer soll diesen Menschen verstehen. Aber hatte er ihnen nicht schon so oft den Weg gewiesen? Und der Katharina war schlagartig klar, wie ihr Mann die Franzosen empfangen wollte. Flugs in die Küche, Holz nachgelegt, das Forellen­süppchen herzurichten. Dazu dünstete sie kleine Forellen­stückchen in Butter, die von der Korlinger Mühle kamen, stäubte Mehl darüber, löschte mit Brühe und Sahne ab – aber jetzt hörte man schon die grölenden Franzosen von der Landstraße her. Himmel, jetzt nur nicht den Kopf verlieren! Schnell die geräucherten Forellen­filets zerdrückt – die herrlichen Filets, jetzt sind sie weg – und natürlich Wein dazu. Der Schuss Riesling muss für diese Zwecke etwas größer werden. Und draußen steht eine festlich gedeckte Tafel, es blinkt und glitzert in der warmen Frühlingssonne von Glas und Besteck, dass man Appetit bekommt. Der Pitter hat alle weggeschickt und begrüßt die angeheiterten Franzosen, sieben an der Zahl, mit einem freundlichen „Bonjour“ und der Frage, ob sie Hunger hätten. Der Sergeant, ein Elsässer, übersetzt, und hach, wie schnell die sieben Platz nehmen. In die Kapelle geht keiner.

Zum Pürieren der Suppe ist jetzt keine Zeit mehr, die Soldaten haben vom Pitter Viez bekommen und sehen nicht sehr lustig aus. Raus damit, eingeschenkt, ach Gott, das gute Geschirr, hoffentlich bleibt etwas heil davon. Natürlich geht das schnell mit der Suppe, und auch das Brot ist alle. Ungeduldig scharren die Männer mit den Füßen und blicken auf die Kapelle. Da bringt der Pitter zwei Flaschen Wein, guten Wein. Denn für Ostern hatten alle Familien sich etwas Besonderes leisten wollen. „Très bien“, sagt der Sergeant, „ich wusste gar nicht, dass ihr in diesem Tal Wein anbaut.“ Alle trinken auf Pitters Wohl. Jetzt kommen die Krumper­schnietcher* von Niklas Frau. Hei, was hat sie für Berge aufgehäuft! Aber die kommen gar nicht gut an, missmutig schieben die Männer nach dem ersten Probieren die Platten weg. „De la viande! Fleisch!“, übersetzt der Elsässer, „wir Franzosen lieben Fleisch.“ Einer haut auf den Tisch, dass die Gläser wackeln. „De la viande, tout de suite!“, brüllt er. Und einer erhebt sich schwerfällig und will zur Kapelle gehen. „Tuttswitt, wui, wui!“, schreit der Pitter und rennt in die Küche.

So mussten auch die gepökelten Schweinsbäckchen her. Die bruzzelten schon in Katharinas Pfanne. Schnell schickt sie die Regina zu Johanns Frau, ob sie mit den Wein­rippchen fertig ist. Denn was waren schon zwölf kleine Schweins­bäckchen für sieben ausgehungerte Soldaten. Johanns Frau hatte die dicken Rippchen schon vier Tage in einem Liter Weißwein und Gewürzen ziehen lassen, jetzt sind sie schnell geschmort – aber nicht so schnell, wie es sein muss, damit nichts Schlimmeres geschieht. „Himmel hilf, was tun?“ – „Die essen das auch halb roh“, sagt der Pitter und beginnt Trester zu verteilen. Ui, in die großen Gläser, die Laune steigt, der Pitter prostet diesem und jenem zu. Hoppla, die Flasche ist leer. Da kommt Gott sei dank die Regina mit der Moselländischen Winzer­terrine. Herrje, was die Kerle Stücke abschneiden und jetzt noch den letzten Laib Brot futtern. Das hatte für die gesamte Hof­gemeinschaft reichen sollen.

Aber da passiert etwas Böses: Einer der Kerle, ein ganz junges Bürsch­chen mit Flaum auf der Oberlippe, zieht die Regina ruck-zuck auf seinen Schoß herunter. Die, wie von der Tarantel gestochen, springt auf und langt ihm eine kräftige Ohrfeige. Die sitzt. – Stille. Entsetzen, was passiert jetzt? Der junge Soldat, glühendes Rot auf der Wange, erhebt sich langsam, ganz langsam, die Regina einen Schritt zurück, dem Pitter auf die Füße, der sie hinter sich versteckt. „Meine Herren“, brüllt da der Sergeant auf Französisch, „erheben Sie sich und helfen Sie, Monsieur ins Lazarett zu tragen! Er hat eine schwere Blessur des Herzens!“ Der ‚Verletzte‘ zögert, überlegt, wie er aus dieser affaire heraus kommt – und lacht plötzlich laut auf. Regina ist fort. Und alle lachen. Pitter bringt flugs die zweite Flasche Trester, prostet ihnen zu – und hopp, ist auch die zweite Flasche leer.

Und endlich, endlich kommt das Fleisch, die Schweins­bäckchen in Riesling und Rippchen mit dunkler Sauce. Wie die Kerle schlingen, ruckzuck ist alles weg, das schöne seltene Essen, und jetzt reiben sie die Teller noch mit dem letzten Rest Brot aus. Beste Stimmung, Frieden unter den rosigen Gesichtern und keiner schaut mehr nach der Kapelle. Jetzt kommt die Katharina noch mit dem Dessert, einer Weincreme. Die war schon fertig, sollte das Korlinger Ostermahl beenden. Dazu hatte sie Eigelb, Zucker und Kartoffelstärke mit Wein aufgekocht, zuletzt Ei­schnee untergehoben. Oh, wie lecker – aber ratzeputz weg! Noch ein Trester als Digestif, dann verabschieden sich alle vom Pitter wie von einem Freund: bon camerade, und der Sergeant küsst der Katharina die Hand.

So retteten die Korlinger Frauen und der kluge Pitter das Dorf vor Plünderung und Verwüstung und Schlimmerem. Tja, und zum Osterfest gab’s Schwarzbrot und Schinken. C’est la vie!