Kurzgeschichte Die neue Freiheit: Wie der Pitter „le maire“ von Korlingen wurde

„Auf dem Acker über den Wacken will ich nächstes Jahr Rüben ziehen“, sagte der Matthias. „Aber da säe ich doch die Wintergerste“, erwiderte Nikla. „Du musst nicht immer den besten Boden haben“, brummte Matthias. Und da wuchs bei so manchem auch der Wunsch, mehr das Feld nebenan zu bestellen als das eigene, denn das eigene gab es ja nicht mehr. Jetzt wurde also gestritten über Lagen und Fruchtfolgen und Vorteile und Nachteile, wer wollte schon übervorteilt werden? Die Frauen mischten sich ein. Ach herrje, da kam so einiges zusammen: „Hast du nicht ...?“ und „Du warst es doch, die ...“ und „Schon immer hast du ...“ und „Noch nie warst du ...“ und so weiter. Ein Geschrei war das, dunkle drohende Stimmen häuften sich, helle schrille schwirrten darüber. Und Schnaps floss, wo kam der denn plötzlich her? „Pitter, was wird das werden?“ fragte der Medicus, dem allmählich unheimlich wurde. „Lies das Dokument vor“, sagte er. Und da trat Stille ein, der Pitter übersetzte das vermaledeite Notars­französisch so gut wie er konnte. Er schaute immer wieder in seinem „dictionnaire“ nach. „Taxe fonçière“ war da so ein Wort, was zum Teufel war das jetzt wieder? Er blätterte und suchte: „taxe fonçière“, das heißt Grundsteuer.