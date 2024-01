Kurzgeschichte Le diner: Pitter und Katharina speisen wie einst der Adel

Aber es geht gar nicht los, denn der Mensch bringt eine Karaffe mit Wasser und sammelt alle Teller ein und verschwindet damit. Der Pitter will höflich sein und möchte allen einschenken. Aber wohinein, in welches der Gläser? Da besinnt er sich nicht lange, sondern schenkt der Katharina in das kleine Weinglas ein, dem Freund in das große und sich in das mittlere. Der Rote kommt gerade zurück und bleibt erstarrt stehen. Aber der Arzt nickt freundlich. „Ihr müsst wissen, dass wir heute ein Diner zu uns nehmen, wie es bei Fürsten und Grafen üblich war, vor der Revolution. Die haben nie gearbeitet, also hatten sie Zeit beim Essen und plauderten mehr, als sie aßen“, sagt der Freund. Aber dann kommt doch etwas, und zwar ein kleiner Teller mit einem winzigen Schälchen. In dem schimmert es wie weißer Käse mit einem Kräutergekräusel und einem Veilchen darüber. Dazu gibt es eine Erläuterung, aber so schnell, wie das runtergerasselt wird, versteht der Pitter bloß Knoblauch und Öl. „Ein Amuse-Gueule“, erklärt der Freund. Na, das wird wohl kein üppiges Menü, denkt sich der Pitter, der beim Mittag­essen gut gespart hat und einen ordentlichen Hunger mitbringt. Er langt kräftig zu bei dem leckeren frischen Stangenbrot. Und dann geschieht wieder erst mal nichts, und der Pitter muss jetzt ganz viele Fragen an die Katharina übersetzen. So vergeht die Zeit.