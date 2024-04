Kurzgeschichte Der Pitter und der gute Viez

„Wir halten ab dem Frühjahr Rinder“, sagte er in der Korlinger Versammlung. – „Was? Wie?“ – „Ach je, morgens um fünf raus ...“ – „Mir reicht unsere Milchkuh vollkommen!“ – „Uh, das stinkt!“ – „Weißt du, was eine Kuh kostet?“ – „Die stoßen einem ins Auge mit ihren Hörnern, meinem Schwager …“ – „Hört auf zu jammern, hört zu!“ Und so erklärte er, dass mit Mutterkuhhaltung, bei der die Tiere die meiste Zeit auf der Weide verbringen, der Aufwand gering, die Ausbeute jedoch bedeutend sei, also die Kälber und der Mist. So werde der Ertrag vermehrt, ja verdoppelt und verdreifacht. Und da ja das Mehr jeder gerne hört, begannen also die Korlinger, Rinder zu halten und den Mist als Dünger auszubringen. Aber warum erzähle ich das, das wisst ihr ja alles. Das hängt mit dem lieben Vieh zusammen, für das jetzt eine ganze Menge Wald gerodet werden musste, damit man Weiden hatte.