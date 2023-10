Kurzgeschichte Pitter und der Pomp um Napoleon

„Wir werden sehen, Pitter. Ich wette um …, na sagen wir um eine Flasche Wein.“ – „Pah, was riskierst du da? Die trinken wir sowieso zusammen am Abend. Wenn du so sicher bist, dass sie ihn mit Salut und Hurra begrüßen, setze mehr!“ Der Johann überlegte. Konnte er sich wirklich sicher sein? Von den republikanischen Ideen, die bei vielen in der Stadt kursierten, im Lesezirkel oder der Gesellschaft für nützliche Forschung oder bei den Lehrern war durch das imperiale Gehabe des Kaisers ein Riss in ihre Welt gekommen. Und mit der Ernennung zum erblichen Kaiser, worauf noch eine wirkliche Krönung folgen sollte – wo war da noch die Republik? Andererseits: Die Menschen verfallen immer dem Glanz und der Glorie, ja, so war das. Der Johann gab sich einen Ruck: „Ich setzte zehn Liter Viez.“ – „Ach, so zögerlich, ich setzte 20 dagegen“, sagte der Pitter und hielt die Hand zum Einschlagen hin. „Wir haben den ganzen Kram doch nie mitgemacht, unser Sonntag ist unser Sonntag geblieben, Kalender hin oder her.“ – „Du bist sonst klug, Pitter, aber vom Volk verstehst du nichts. Ich setze 30 Liter.“ – „40!“ – „50! Und jetzt schlag ein, ich geh runter nach Trier und berichte.“ Da schlug der Pitter ein. Nun, sehen wir mal, folgen wir dem Johann am nächsten Morgen nach Trier. Der Pitter sah schon das Fässchen in seinem Keller …