Kurzgeschichte Der Pitter und die brennende Burg

Ein wenig schief klang das schon – nicht jeder traf den Ton –, aber schließlich war Feier­abend. Jetzt aber galt es, den Müller zu überzeugen, das Korn anzunehmen. Es war ja trocken, aber der hatte genug zu tun mit all den Fuhren aus Gutweiler und Gusterath. Alle Wassermühlen im Ruwertal mahlten, was das Zeug hielt. „Fahrt doch später ein!“, riefen sie an den Mühlen, denn sie bedienten zuerst die, die gut bezahlten. Ja, so war das damals wie heute. Doch wer riskierte schon, das gut durchgetrocknete Getreide einem eventuellen Regen­guss auszusetzen.