Kurzgeschichte Der Pitter aus Korlingen und das Porträt von Napoleon

Nun gefiel sich Napoleon darin, überall Porträts von sich aufhängen zu lassen. In Rathäusern, Justiz­sälen und Kirchen stellte er sich als Beschützer der Christenheit dar. Die einen hielten ihn für einen Gesandten des Himmels. „Er ist ein Heuchler, diese Ausgeburt der Hölle“, brummte der Pfarrer, „er will bloß das Volk beruhigen“, als sie so ein Porträt aus koloriertem Karton in der Korlinger Kapelle rechts neben dem Altar an die Wand hängten. „Aber der Rahmen ist schön. Und teuer“, sagte der Pitter.