Kurzgeschichte Pitter rettet die Liebfrauenkirche

Aber jetzt zur Sache: Schaut, da kommt der Kaiser aus dem Palais Walderdorff. Jedenfalls muss er es sein, denn da glänzen die Uniformen der Leibgarde. Und der begleitende Minister, Talleyrand, ist dabei. Er selbst trägt die einfache blaue Uniform ohne die mindeste Auszeichnung am Revers und den schwarzen Hut mit der Kokarde. Bischof Mannay lässt alle Glocken läuten und erwartet ihn vor dem Dom in vollem Ornat, die Priester in zwei Reihen hinter ihm. 50 Chorknaben in weißen Kleidern stehen Spalier bis zum weit geöffneten Eingang, aus dem das Brausen der Orgel ertönt, bereit zum „Te Deum“. Dem Bischof reicht der Herrscher freundlich die Hand – und geht vorbei. Mannay brummt verärgert, aber Talleyrand vertröstet ihn auf den Empfang am Abend.