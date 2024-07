Kurzgeschichte Der Pitter und der Kampf ums Recht

So hatte der Pitter hundertfachen Ärger gehabt und nichts in der Hand als seine eingesetzte Summe. Und nicht einmal die, denn die verwandelten sich in Schulden: Er musste dem Anwalt 20 Francs Lohn bezahlen, zehn kosteten die Schreibkosten für die Aufsetzung der Klage, zehn die Abschrift des Urteils, behördliche Stempelung und Unterschrift des Richters – den Ausfall seiner Arbeitskraft auf den Korlinger Feldern nicht eingerechnet. Und dafür all die Lügen bei der Katharina … Der beichtete er am Hochzeitstag den ganzen Schlamassel und schenkte ihr die 60 neumodischen Tulpenzwiebeln, die er vom Rest des Geldes beim Holländer auf dem Markt erworben hatte. Da schauten sie beide vor sich hin und schwiegen, denn das wurde klar: Mit oder ohne „Code Napoléon“ war Recht etwas anderes als Gerechtigkeit. Aber im nächsten Frühjahr blühten die unbekannten Blumen im Garten, vor dem Haus und sogar in den Töpfen am Fenster in flammendem Rot, dass es eine Pracht war. Da waren sie ja, die Rubine, und das, ja das war jetzt ein wunderbares Hochzeitsgeschenk.