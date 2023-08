Kurzgeschichte Der Pitter, der Pfarrer und der schwarze Kaffee

Mit zittriger Hand schenkte sie dem Herrn Pfarrer eine Tasse Kaffee ein, Zucker dazu, und der trank mit geschlossenen Augen, schluckte und schluckte das süße Gift … Doch Halt: Er hatte ja einen Auftrag. So stieß er die Tasse plötzlich von sich und starrte in den kleinen Rest. „Das Schwarze“, murmelte er. „Herr Pfarrer?“ – „Das Böse versteckt sich“, sagte er. „Jesus, Maria, Josef, bei mir?“ – „Überall“, erwiderte der Pfarrer. „Aber wo?“, rief sie entsetzt. „Da unten ist es schwarz …“ – „Da? Da drin… in dieser…?“ – „Ja, da kommt es durch“, sprach der Pfarrer mit tiefer Stimme. Er reichte ihr die Tasse, in deren spiegelndes Bodenschwarz sie fassungslos hineinschaute, als könnte sie den Urgrund der Hölle erkennen. „Zitterst du?“, fragte er unvermittelt. „Schläfst du schlecht? Hast du eine unbändige Lust nach diesem Getränk?“ Und jetzt nahm er vor ihren Augen einen Löffel des kristallweißen Zuckers und löste ihn in dem schwarzen Rest auf: „Siehst du, wie das Weiße verschwindet in dem Schwarzen?“ Da krümmte sie sich weinend über den Tisch und bat den Herren Pfarrer, den Bösen von ihr zu nehmen. „Verbanne das Schwarze aus deinem Haus, und deine Seele wird gerettet.“ Aber jetzt wurde ihm der Zinnober doch zu toll, er stand eilig auf, zog seinen Hut auf und ging ohne Segen hinaus. „Aber Sie haben es für eine gute Sache gemacht“, beruhigte ihn draußen der Pitter.