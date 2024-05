Kurzgeschichte Pitter und der große Betrug

Ich muss euch jetzt nicht sagen, dass sie falsch war – das habt ihr selbstverständlich auch angenommen. Und so war es auch. Da hatte so ein fremder Schreiber im Trierer Amt die Akten durcheinandergebracht. Der Beschuldigte hieß zwar Pitter, wohnte aber nicht in Korlingen, sondern in H. Der „bureau“-Mensch hatte von unserem ehrlichen Pitter so oft gehört, dass es für ihn nur diesen einen Pitter gab. Alles falsch, nichts war wahr, der Pitter unbescholten, ein Justiz­irrtum! Eine Entschuldigung gibt’s natürlich nicht vom Amt. Auch kein Geld, sozusagen als Schadens­ersatz für die Rufschädigung, sowas ist nicht üblich. Aber das alles war dem Pitter egal, denn die Enttäuschung über seine, ja, seine Korlinger, die überwog alles. Wie konnten diese Nachbarn, Kameraden, Freunde sogar, einer so ungeheuerlichen Anschuldigung, die gegen alle Vernunft ging, mehr glauben als ihm? Und die gegen alles ging, was man von ihm kannte und mit ihm erfahren hatte? Und die er stets als unwahr und ungerechtfertigt zurückgewiesen hatte? Und was taten die jetzt? Sie schauten schon wieder an ihm vorbei, auf den Boden, zur Seite, in die Wolken nach dem Wetter. So verzweifelte der Pitter fast an den Menschen, und ja, er zweifelte auch an Gott, dem allwissenden, allgütigen, dem gerechten.