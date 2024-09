Kurzgeschichte Der Pitter im Gefängnis

Und dann war er da, der Tag der Verhandlung: „Verrat an der Republik, Volksverhetzung, Anstiftung zum Aufruhr, da kommt einiges zusammen. Da sind wir schnell durch“, sagte der Richter. Aber der Pitter schwieg. – „Dazu Majestätsbeleidigung! Weißt du, was das bedeutet?“, rief der Richter. – Aber der Pitter schwieg. – „Dann ist der Fall klar, ich verurteile dich, Pitter aus Korlingen …“ Aber da kam er nicht weiter, denn in fliegender Hast stürmten die Katharina und der Nikla, an der Wache vorbei, vor den Richter. „Hier, Hochwürden, lest!“, ruft die Katharina. Der muss innerlich schmunzeln über die heilige Anrede, schimpft aber lautstark über diesen Auftritt, was das für ein Benehmen wäre, vorm hohen Gericht! Geldstrafe, Wache, abführen! Aber die Katharina wehrt sich mit Händen und Füßen – und so liest er das Blatt. Darin bekennt der Georg, dass er die Reden geschwungen hatte, sie alle zum Teufel wünsche und der Pitter, ein Freund der Republik, ganz und gar unschuldig sei. – „Warum hast du das getan“, fragt verärgert der Richter, „stiehlst uns die Zeit und dir die Freiheit!“ – „Der Georg ist mein Schwiegersohn, er hat meine Mia geheiratet.“ – „Der kommt jetzt nicht ins Gefängnis, aber verloren hast du ihn trotzdem, er ist ins Preußische geflohen, mit deiner Mia!“ – Da schaut der Pitter so traurig, und die Katharina weint so herzzerreißend, dass der Richter alle drei hinauswerfen lässt und noch eine Minute lang den Kopf schüttelt.