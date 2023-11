Student und Pizzabäcker Von der WG-Küche zum mobilen Ofen: Warum Name und Konzept von Pizza Pazzo etwas „geisteskrank“ sind

„Angefangen hat alles während der Corona-Pandemie in der Küche meiner WG in Trier“, erzählt Robinh Truong, der aus Heidelberg stammt. Für sein Studium im Fach Medien-Kommunikation-Gesellschaft war er damals nach Trier gekommen: „Ich habe in der Instagram-Story eines Freundes gesehen, wie er eine besondere Pizza selbst gemacht hat, eine neapolitanische Pizza. Die macht besonders aus, dass der Rand luftig ist und aufgeht. Dann habe ich ihn gefragt, ob er mir das Rezept schicken kann, und einfach versucht, es nachzumachen.“