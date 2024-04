Dritter Platz in Rheinland-Pfalz Gute Falstaff-Platzierung für Pizzahaus in Saarburg – Besitzer ist stolz

Saarburg · Im Pizzahaus Rustica in Saarburg gibt es seit 20 Jahren Pizza und Pasta. Jetzt wurde es in einer Abstimmung zur drittbesten Pizzeria in Rheinland-Pfalz gewählt. Warum der Erfolg für den Betreiber etwas Besonderes ist und was das Lokal ausmacht.

23.04.2024 , 06:52 Uhr

Das Pizzahaus Rustica aus Saarburg wurde im Rahmen eines Votings des Wein- und Gourmetmagazins Falstaff zur drittbesten Pizzeria in Rheinland-Pfalz gewählt. Gäste schätzen im Restaurant von Marius Pintilie die familiäre Atmosphäre und die italienische Küche. Foto: Julian Terres

Von Julian Terres