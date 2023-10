Serie „Bester Italiener in Trier“ Einer der letzten originalen Italiener – und schon lange in Trier bekannt

Den Namen Da Franco trägt das Restaurant in Anlehnung an den Gründer Franco, der mittlerweile tot ist. Die Eröffnung der Pizzeria durch ebenjenen Franco liegt dabei schon eine Weile zurück: Im Jahr 1975 öffnete das Restaurant in der Palaststraße erstmals seine Pforten für die Gäste. Ein Mann war die längste Zeit davon mit dabei, genauer gesagt seit 1989: Giuseppe Filippelli. Mittlerweile, seit Juli 2018, leitet er das Restaurant, gemeinsam mit seiner Frau Manuela. In der Pizzeria hat er aber auch schon allerlei andere Tätigkeiten ausgeübt: „Ich habe hier auch neun Jahre lang Pizza gebacken und 15 Jahre gekocht. Auch im Service habe ich schon gearbeitet, bevor ich dann irgendwann die Pizzeria übernommen habe.“