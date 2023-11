Serie: „Der beste Italiener Triers“ Die Pizzeria an der Ecke: das L’Angolo in Trier-Euren

„L’Angolo“ – italienisch für „die Ecke.“ Der Name der Pizzeria in Trier-Euren ist bewusst gewählt. Sie liegt nämlich genau an der Ecke Eurener Straße/Numerianstraße im Stadtteil Euren. Den Namen trägt die Pizzeria seit September 2018. Damals übernahm Atilla Osmani die Pizzeria: „Vorher habe ich bereits sieben Jahre in einer anderen Pizzeria in Trier gearbeitet. Dann habe ich die Möglichkeit bekommen, diese Pizzeria zu übernehmen. Die Pizzeria L‘Angolo zu nennen, fand ich damals wie heute sehr passend für unsere Lage.“