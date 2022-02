Fragen bleiben offen : Neue Gewerbegebiete? – Bürger müssen sich gedulden

Waldrach Wo sollen künftig Gewerbegebiete in der Verbandsgemeinde Ruwer entstehen? Antworten darauf liefert ein Gutachten. Dessen Ergebnis hält die Verwaltung zurück.

Inzwischen haben alle Verbandsgemeinden im Landkreis Trier-Saarburg ein sogenanntes Ratsinformationssystem. Der Name ist irreführend. Denn die dort eingestellten Informationen stehen auch interessierten Bürgern zur Verfügung. So kann jeder nachvollziehen, über was die ehrenamtlichen Kommunalpolitiker sprechen und abstimmen. Wer jedoch wissen möchte, wo in der Verbandsgemeinde Ruwer künftig Gewerbegebiete entstehen könnten, hat Pech gehabt. Ratsinformationssystem hin oder her.