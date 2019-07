Glaube im Alltag : Pläne und Vertrauen auf Gott

Wenn Plan A nicht klappt – egal, das Alphabet hat noch 25 weitere Buchstaben“, steht auf einer Postkarte. Ich habe sie mir über den Schreibtisch gehängt.

Und immer wenn ich das lese, muss ich grinsen. Denn da ist was dran. Dass Plan A nicht gelingt, das erlebe ich öfters mal. So ist das Leben, könnte man sagen. Für manche Menschen bedeutet das aber richtig Stress. Und auch mir macht es gelegentlich Bauchschmerzen, wenn einfach nichts so klappen will wie geplant.