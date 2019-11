Für Kinder : Plätzchenbacken zum ersten Advent

Trier Die Katholische Familienbildungsstätte Trier bietet am Samstag, 30. November, von 14 bis 17 Uhr einen Backnachmittag für Kinder in Begleitung von Eltern und Großeltern an. Bis zu sechs verschiedene Sorten Plätzchen zum Ausstechen können zum ersten Advent gebacken werden.

Das anschließende Dekorieren gehört natürlich auch dazu.