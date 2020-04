Plakataktion der Stadt Trier : Hört auf Helmut!

Foto: Presseamt der Stadt Trier/Ernst Mettlach

Trier Es ist ja nicht so, als wenn Kult-Sänger Helmut Leiendecker nicht ohnehin schon in ganz Trier und darüber hinaus bekannt wäre. Jetzt ist er in der Innenstadt aber auch noch auf 100 Plakaten zu sehen – mit der in Corona-Zeiten wichtigen Botschaft: „Bleif dahemm“!



Und verhindere so die Ausbreitung des Virus.

Die Aktion ist eine Zusammenarbeit der Stadt Trier mit der Firma M&M Events GmbH Städtereklame, die ihren Sitz unter anderem in Konz hat und die Plakate der Stadt laut Presseamt gratis zur Verfügung gestellt hat.