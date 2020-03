Mutmacher : Plakate der Solidarität in Trier

Danke-Plakate in Trier. Foto: Florian Blaes

Trier (bla) In Trier haben unbekannte dankbare Menschen zum Beispiel am Pacelliufer und in der Ostallee viele Plakate der Solidarität aufgehangen. Darauf ist unter anderem zu sehen: „Schön, dass Du da bist...“ Die Plakate richten sich an Polizei, Feuerwehr, Pflegepersonal, Ärzte, Krankenhäuser, Pflegedienste und Mitarbeiter der Lebensmittelbranche.



Und viele dieser helfenden Menschen freuen sich über solche Aktionen. Die Stadt Trier reagiert auf Twitter: „Das motiviert unsere Leute auf dem Weg zu ihrem schwierigen Dienst! Danke!“

