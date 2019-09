Trier/Igel Der Moselaufstieg zwischen der A 64 und Konz hat es zwar in den vordringlichen Bedarf im Bundesverkehrswegeplan geschafft. Es gibt jedoch Gründe, warum es bei diesem und bei anderen Projekten mit der Umsetzung noch dauert.

Er war sprichwörtlich zu den Akten gelegt. Der Moselaufstieg. Doch im aktuellen Bundesverkehrswegeplan hat es das umstrittene Projekt in den vordringlichen Bedarf geschafft. Nur Projekte aus dieser Kategrorie werden umgesetzt. Gebaut wird jedoch bisher nicht. Der TV hat nachgehört, wie es um dieses und weitere Straßenprojekte aussieht.

Moselaufstieg Zwar gibt es etliche Untersuchungen über die Auswirkungen eines Moselaufstiegs, der vom Kreisel zwischen Konz und Wasserliesch über die Mosel bis zur A 64 bei Trierweiler führen würde. Doch die Unterlagen zum Planfeststellungsbeschluss von 2004 gelten als veraltet. Im vergangenen Jahr hieß es vom Landesbetrieb Mobilität (LBM), dass ein neues Verkehrsgutachten im Sommer 2019 vorliege. Inzwischen lautet die Auskunft aus der LBM-Zentrale: „Wir erwarten den Abschluss der Verkehrsuntersuchung in diesem Jahr.“ Die Verkehrszahlen würden unter anderem in die Umweltverträglichkeitsstudie einfließen.

Die Menge der neuerlich erhobenen Daten ist laut Landesbetrieb enorm und umfasst 22 Knotenpunkte, darunter der Knoten Kenner Haus. „Das beauftragte Büro ist derzeit dabei, die erforderlichen Strukturdaten zur Erstellung einer Verkehrsprognose zu erheben.“ Dazu werden laut LBM beispielsweise die vorgesehenen Vorhaben der Kommunen (Erschließung von Wohngebieten, Gewerbegebieten, etc.) erfragt.

Laut Bundesverkehrswegeplan sollen täglich rund 13 000 Fahrzeuge auf der neuen rund sechs Kilometer langen Straße zwischen Moseltal und den ersten Eifelhöhen unterwegs sein. Die geplanten Kosten liegen bei rund 60 Millionen Euro. Das Vorhaben wird von den Kammern gefordert, ist jedoch politisch im Landkreis Trier-Saarburg, in der Stadt-Trier, in Igel und auch in Trier-Zewen durchaus umstritten (siehe weiteren Text).