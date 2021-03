Platt-Kolumne : Leitsgeheijer

Unser Wohnzimmer hätte ja nun wirklich keinen neuen Anstrich nötig gehabt. Den hat es gerade erst vor zehn Jahren frisch bekommen. Aber meine Frau war der Meinung, so könne es nicht bleiben und hat mich seit Monaten gedierängelt (ständig damit in den Ohren gelegen), ich solle nun endlich mal zu Pinsel und Farbe greifen.

Auch wenn das Wort Leitsgeheijer so klingt wie Leutegeheuer, hat der zweite Teil des Wortes nichts mit dem hochdeutschen geheuer (mir ist das nicht geheuer usw.) zu tun, sondern mit einem veralteten Mundart-Verb, das geheijen lautet. In Trier ist dieses Wort vergessen, in der Eifel und in Luxemburg lebt geheijen noch munter weiter. Geheijen ist zu übersetzen mit plagen, quälen, grob behandeln oder kujonieren. Das Leitsgeheijer ist demnach eine Person, die Leute plagt oder grob behandelt, auf Hochdeutsch also ein Quälgeist. Ein wirkliches Schimpfwort ist Leitsgeheijer nicht, es klingt eher ironisch und wird auch gerne auf Kinder bezogen, die lästig quengeln und die Erwachsenen nerven.