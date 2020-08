Platz eins bei landesweitem Ideenwettbewerb : Trierer Student programmiert Uhr, die mögliche Anzeichen für Parkinson erkennt

Trier Der Film „Zurück in die Zukunft“ hat ihn inspiriert: Sebastian Bast, Student der Medieninformatik an der Hochschule Trier, hat eine Software für eine Uhr entwickelt. Sie könnte bei der frühen Erkennung der Nervenkrankheit Parkinson helfen.

(red) Fast jeder kennt ihn: Den Kultfilm „Zurück in die Zukunft“, der Mitte der 1980er Jahre mit seiner Geschichte um Marty McFly die Kinos eroberte. Der Streifen ist der Lieblingsfilm von Sebastian Bast, Student am Umwelt-Campus Birkenfeld der Hochschule Trier. Er hat sich gefragt, was der an Parkinson erkrankte Hauptdarsteller Michael J. Fox erfinden würde, wenn er eine Zeitreise machen könnte. Seine Antwort: eine Technik, um die Nervenkrankheit Parkinson zu erkennen, bevor die typischen Symptome wie Zittern auftreten. Und so entwickelte der Student eine Software für elektronische Armbanduhren, sogenannte „Smart Watches“, die die Krankheit bereits in einem frühen Stadium erkennen kann.