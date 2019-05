Trierer Startup Fittaste braucht Verwalter : Aus der Höhle der Löwen in die Insolvenz

Trier Ein hoffnungsvolles Startup aus Trier hat Insolvenzantrag gestellt. Die Fittaste GmbH, die 2017 bei der Vox-Fernsehsendung „Höhle der Löwen“ Investor Frank Thelen für sich gewann, musste sich nun beim Amtsgericht vorstellen.

Die Fittaste GmbH ist ein junges Food Startup aus Trier. Auf TV-Anfrage bei der Insolvenzverwaltung erklärt ein Sprecher, dass die Firma zurzeit zehn festangestellte Mitarbeiter und zehn Aushilfen beschäftigt. Seit der Gründung in Luxemburg im Jahr 2014 liefert das Unternehmen laut eigener Aussage gesunde Sportler- und Lifestylemahlzeiten per gekühltem Express zu Kunden in ganz Deutschland und den Benelux-Staaten. Die Mahlzeiten seien für einen gesunden, sportlichen Lebensstil konzipiert und würden verzehrfertig geliefert, heißt es bei dem Unternehmen.

Wenige Monate später, am 14. Mai 2019, ist von dem TV-Glamour nicht mehr viel übrig. Die Fittaste GmbH hat laut einer Pressemitteilung der Thomas B. Schmidt Insolvenzverwalter Rechtsanwälte Partnerschaft mbB am Amtsgericht Trier Insolvenzantrag gestellt. „Das Gericht hat den Sanierungsexperten Rechtsanwalt Thomas B. Schmidt zum vorläufigen Insolvenzverwalter des Unternehmens bestellt“, heißt es in der Mitteilung.

Für Geschäftsführer Konstantin Ladwein war der Schritt unausweichlich: „Ich, als auch das gesamte Fittaste-Team, werden weiterhin alles dafür tun, um das Unternehmen aus dieser schwierigen Situation herauszumanövrieren“, lässt er sich zitieren. Tatsächlich sei das Unternehmen in den vergangenen Jahren zu schnell gewachsen, um den daraus resultierenden Anforderungen in allen Belangen gerecht zu werden. Entscheidungen und Investitionen hätten zum Bedauern der Geschäftsführer „nicht in jedem Fall zum erwünschten Erfolg“ geführt. Sie seien in ihrer Gesamtheit nicht mehr durch das laufende Tagesgeschäft zu revidieren. „Obwohl das Unternehmen weiterhin stabil läuft, ist es nicht möglich, diese Altlasten aus eigener Hand kurzfristig zu bedienen“, sagt Ladwein.