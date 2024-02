Teure Sanierung nötig Sozialer Mittelpunkt: Pluwig kämpft um Erhalt der Sporthalle

Die Liste an Mängeln in der Pluwiger Sporthalle ist lang: Rettungswege sind nicht ausreichend ausgeschildert und nur zum Teil nutzbar. Es liegen keine Nachweise über Prüfung und Wartung von Sicherheitsbeleuchtung oder elektrischen Anlagen vor. Notausgänge sind falsch markiert. In der Kreisverwaltung Trier-Saarburg ziehen die Verantwortlichen die Konsequenz: Hier können keine Großveranstaltungen mehr stattfinden, hätten nie stattfinden dürfen. Selbst Sicherheitsauflagen aus den 70er- Jahren seien nie erfüllt gewesen.