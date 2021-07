Podcast „Im Leben ni(s)cht“ : „Es haben sich mehr Freunde gemeldet als zum Geburtstag.“

Special Trier Meterhohes Wasser, zerstörte Wohnungen und jetzt die Aufräumarbeiten: Jinan Al-Shok spricht im Podcast über das Hochwasser in Trier-Ehrang.

In den letzten Tagen gelangte der Stadtteil Trier-Ehrang bundesweit in die Schlagzeilen. So verheerend wirkte sich das Hochwasser am Ufer der Kyll aus. Betroffen war auch das Elternhaus von Jinan Al-Shok, der in Ehrang eine seiner beiden Physiopraxen betreibt.