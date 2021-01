Podcast „Im Leben ni(s)cht!“ : Minnie Rock: Von der Grundschule zum Ballermann

Trier Montags bis freitags in die Schule – und am Wochenende auf die Bühne im Megapark am Ballermann. Minnie Rock hat diesen Traum gelebt und auf der Partyinsel Karriere gemacht, während sie an einer Grundschule unterrichtet hat. Und weder Schüler noch Eltern haben geahnt, wer da vor ihnen steht.

Um neue Kontinente entdecken zu können, muss man alte verlassen. Diesen Entschluss hat auch Minnie Rock gefasst. Ihren Job als verbeamtete Grundschullehrerin hängte sie an den Nagel, damit sie sich ganz der Musik und der Bühne widmen kann. Und das in Zeiten von Corona.

Im ehrlichen Trierer Podcast berichtet Minnie von den Anfängen ihrer Beziehung zur Partyinsel Mallorca, die mit ersten Besuchen im Megapark begann und in einen Spanischsprachkurs mündete - direkt am Ballermann 12.

Dann folgten neue Bekanntschaften zu Künstlern und DJs - schließlich die erste eigene Musikproduktion. In der Mallorcawelt fest etabliert, fiel ihr der Abschied von ihren Schülerinnen und Schülern schwer. Ob es ein Comeback als Lehrerin geben wird, lässt sie offen.

