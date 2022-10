Podcast: „Im Leben ni(s)cht!“ : „Dieser Verein kostet mich alles, doch er gibt mir so unwahrscheinlich viel“

Im ehrlichen Trierer Podcast verrät SVE-TV-Kommentator Benjamin Judith nicht nur, woran es bei der jüngsten Niederlage bei VfR Aalen gelegen hat, sondern auch, welches Potential der Verein für Stadt und Fans bereit hält. Und es gibt ein Wiederhören mit einem anderen Im-Leben-Nicht-Gast.

Mit dem Aufstieg in die Regionalliga erreichte die Trierer Eintracht ein längst überfälliges Pflichtziel. Doch nicht nur die Oberliga, sondern auch das kostenlose Live-Programm von SVE-TV auf Youtube und Facebook gehören vorerst der Vergangenheit an. Bis zu 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten das Relegationsspiel gegen die Stuttgarter Kickers. In Liga 4 fallen für das Streamen teils über sechs Euro an.