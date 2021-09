Podcast: „Im Leben ni(s)cht!“ : Bistro-Inhaberin My Ju Le: „Ich bin ein Trierer Mädschie“

Foto: TV/Christoph Jan Longen

Special Trier My Ju Le betreibt in Trier das My Bistro. Im Podcast erzählt die Hongkongchinesin, wie sie während des Vietnamkrieges nach Trier kam.

"Familie und das Gesicht wahren zeichnet uns Asiaten aus", sagt My Ju Le. Die stolze Hongkongchinesin kam als Kind nach Deutschland. Die Odyssee begann für die stolze Hongkongchinesin mit dem Ausbruch des Vietnamkriegs. Wie andere Boat People entkam sie mithilfe von Schleppern dem Kriegsgebiet.