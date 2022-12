Podcast: „Im Leben ni(s)cht!“ : Gute Vorsätze für 2023: „Deine Bestform steckt bereits in Dir, wenn Du Dich an eine Regel hältst.“

Gute Vorsätze für 2023: „Deine Bestform steckt bereits in Dir, wenn Du Dich an eine Regel hältst.“

Trier Neues Jahr, neue (gute) Vorsätze: Wie das klappt und wie man dem Ziel des eigenen Traumkörpers näher kommt, wenn man sich an vier Schritte hält, verrät Bodybuilder Thomas Christ im ehrlichen Trierer Podcast.

Kurz vor dem Jahreswechsel beginnt für viele die Zeit der guten Vorsätze für ein erfolgreiches neues Jahr. Alte Rituale ablegen, neue Traditionen pflegen oder endlich einmal so richtig durchstarten. Thomas Christ kennt das Phänomen aus den Trierer Fitnessstudios. „Neujahrsvorsätzler“ strömen insbesondere in den ersten Monaten aller neuen Jahre an die Geräte, doch spätestens im April trennt sich die Spreu vom Weizen und es zeigt sich, wer wirklich diszipliniert am Ball bzw. am Eisen bleibt.