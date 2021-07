Podcast „Im Leben ni(s)cht!“ : Paul Linz: „Eintracht Trier steigt nochmal in die 2. Liga auf“

Paul Linz: „Eintracht Trier steigt nochmal in die 2. Liga auf“

Interaktiv Trier/Riol Im ehrlichen Trierer Podcast spricht Eintracht-Trainerlegende Paul Linz über die glorreichen Zeiten des SVE und seiner Faszination für Fußball-Golf.

"Im Fußball baut man Dir schnell ein Denkmal, aber genauso schnell pinkelt man es an." So lautet das wohl bekannteste Zitat von Trainer-Legende Hans Meyer. Der schmale Grat zwischen Erfolg und Niederlage fordet ein dickes Fell von denjenigen, die sich an Wochenenden immer wieder aufs Neue dem Liga-Alltag und damit auch dem kritischen Publikum aussetzen.